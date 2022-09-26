Когда бесстыдство приветствуется: Клава Кока уложила свои «верхние полушария» в декольте и выставила на камеру

Певица появилась на телевидении в откровенном наряде.
Клава Кока.

Клава Кока. Фото: соцсети

Клава Кока из юного гадкого утенка неожиданно превратилась в настоящую красотку с аппетитными формами.

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Певица в последнее время активно показывает свою фигуру и гендерные преимущества, выбирая наряды один откровеннее другого. Вот и на интервью канала RU.TV Клава Кока явилась в дерзком платье с откровенным декольте.

Устраивая стрим со своими поклонниками, Клава Кока словно случайно навела камеру на свои «верхние полушария», активно двигая ими перед публикой.

Что говорить, знаменитой блондинке явно есть, что показать!

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