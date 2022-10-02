Когда бесстыдство к лицу: Михалкова дерзко задрала халат и показала «межножное хозяйство» (фото)

Юлия Михалкова дерзнула показать откровенные кадры.
Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Юлия Михалкова порадовала фолловеров в своем телеграме откровенным кадром. Звезда выставила в Сеть фотографию, сделанную во время подготовки к съемкам.

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Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Артистке укладывают волосы, при этом она облачена в обычный банный халатик. Пикантности кадру придает характер одежды, которая задралась, а Юлия Михалкова словно не заметила этого.

Напомним, Юлия Михалкова несколько лет назад покинула проект «Уральские пельмени». В настоящее время пробует себя в качестве театральной и киноактрисы, сценариста, писателя и режиссера.

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