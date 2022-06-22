Когда белый стройнит: Кудрявцева в романтичном платье оверсайз и кедах щегольнула на публике

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она регулярно ездит на съемки и общается со знаменитостями. Также Лера успевает хранить домашний очаг. Она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.
Пара воспитывает трехлетнюю дочку Марию. Недавно звезда призналась, что муж уже не зарабатывает прежние сумму денег, а также на ее плечах лежит большая часть домашних обязанностей.
Примечательно, что Лера обычно редко выходит в свет и даже с друзьями устраивает посиделки редко. Но на днях она решила отправиться на встречу со специалистом, чтобы пообщаться и получить ответы на свои вопросы.
Телеведущая отметилась на публике в белоснежном платье оверсайз с рукавами-фонариками. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул изящные щиколотки. Лук Кудрявцева дополнила кедами. Она сделала образ более молодежным.
Примечательно, что наряды свободного любят носить Екатерина Стриженова, Наталья Подольская, Агата Муцениеце и другие звезды. Поклонники восхитились тем, как выглядит 51-летняя телеведущая.
«Ну какая красивая», «Выглядите просто шикарно», «Ваши наряды такие классные», «У вас свой стиль», «Я вас даже не узнала», «Крутая», «Очень женственная», «Такая девочка-девочка», «Люблю ваши летние наряды», — стали писать подписчики.