Когда белый стройнит: Кудрявцева в романтичном платье оверсайз и кедах щегольнула на публике

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она регулярно ездит на съемки и общается со знаменитостями. Также Лера успевает хранить домашний очаг. Она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Пара воспитывает трехлетнюю дочку Марию. Недавно звезда призналась, что муж уже не зарабатывает прежние сумму денег, а также на ее плечах лежит большая часть домашних обязанностей.