Певица Жасмин появилась на концерте в костюме актуального оттенка синего — кобальтового.
Благодаря монохромности звезда выгодно подала фигуру, вытянув силуэт, а яркий цвет дополнительно подчеркнул природную красоту артистки. Об этом Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Мария Рябова.
Жасмин. Фото: соцсети
«Жасмин выглядит прекрасно! Яркую от природы внешность певица подчеркнула ярко-синим цветом, смотрится очень гармонично. Кобальтовый, кстати, встречается у многих дизайнеров в осенних показах 2022. Узкая юбка подчеркивает стройную фигуру девушки, кроме того монохром визуально вытягивает силуэт. Перчинку образу добавляют крупные украшения, кроп-топ и лаковые лодочки», — прокомментировала эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro:
Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, Школе модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.
Мария Рябова. Фото: личный архив