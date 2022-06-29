Кобальтовый — тренд сезона: Жасмин в модном костюме подчеркнула природную красоту

Стилист-имиджмейкер Мария Рябова похвалила певицу за выбор аутфита.
Жасмин

Жасмин. Фото: Global Look Press

Певица Жасмин появилась на концерте в костюме актуального оттенка синего — кобальтового. 

Благодаря монохромности звезда выгодно подала фигуру, вытянув силуэт, а яркий цвет дополнительно подчеркнул природную красоту артистки. Об этом  Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Жасмин. Фото: соцсети

«Жасмин выглядит прекрасно! Яркую от природы внешность певица подчеркнула ярко-синим цветом, смотрится очень гармонично. Кобальтовый, кстати, встречается у многих дизайнеров в осенних показах 2022. Узкая юбка подчеркивает стройную фигуру девушки, кроме того монохром визуально вытягивает силуэт. Перчинку образу добавляют крупные украшения, кроп-топ и лаковые лодочки», — прокомментировала эксперт.

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Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, Школе модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

Мария Рябова. Фото: личный архив

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