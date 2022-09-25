Клубок звезд: Собчак посмеялась над сбежавшим Тимати, который песочил за это Пугачеву

Тимати осуждал Аллу Пугачеву, которая в непростой для России период покинула пределы страны и оказалась в Израиле, позже переместившись в Латвию.

В настоящий момент Примадонна уже в России, а вот рэпер внезапно сбежал из страны, прибыв в безвизовый Узбекистан. Об этом он сам сообщил поклонникам, не уточнив цели своего визита за границу.

Впрочем, выводы за него люди уже делают сами, например, Ксения Собчак. Ведущая явно намекает на то, что Тимати якобы прячется от чего-то, чего боялась и Примадонна.

«Герой. Только Пугачеву стебать», - съязвила Жена Константина Богомолова.

Отметим, что саму экс-ведущую «Дома-2» видели недавно в посольстве Израиля в компании супруга, экс-мужа Максима Виторгана, сына Платона от него, а также бывшей жены Константина Богомолова Дарьи Мороз и их дочки Ани.

Все они зашли в представительство и вышли позже с какими-то документами. После Собчак и Виторган направились в одну сторону, а Богомолов и Мороз – в другую. Видео происходящего доступно в Сети.