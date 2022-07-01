«Клубнично-зефирные часы»: жена Вдовина Николаева предстала с сыном на завтраке на балконе своей роскошной квартиры в центре Москвы

Телеведущая Елена Николаева не так давно вернулась из отпуска, который провела вместе с мужем Игорем Вдовиным во Франции.
После каникул звезда экрана пригласила в гости подруг — в свою шикарную квартиру в центре Москвы с уютным балконом.
В микроблоге Елена Николаева поделилась снимком, на котором запечатлелась с сыном на руках за красиво сервированным к завтраку столом.
Своих подруг Елена Николаева угощала круассанами, зефиром, клубникой, сыром, который, вероятно, привезла из Франции, и кофе.
Завтрак Елены Николаевой. Фото: соцсети
«Домашние. Летние. Клубнично-зефирные часы», — поделилась Елена Николаева.
Елена Николаева с сыном и подругами на завтраке у себя дома. Фото: соцсети
«Возобновили традицию завтраков у меня дома», — написала под фото Елена Николаева.
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