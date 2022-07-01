«Клубнично-зефирные часы»: жена Вдовина Николаева предстала с сыном на завтраке на балконе своей роскошной квартиры в центре Москвы

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева возобновила традицию завтраков с подругами у нее дома.
Елена Николаева

Елена Николаева. Фото: соцсети

Телеведущая Елена Николаева не так давно вернулась из отпуска, который провела вместе с мужем Игорем Вдовиным во Франции.

После каникул звезда экрана пригласила в гости подруг — в свою шикарную квартиру в центре Москвы с уютным балконом.

В микроблоге Елена Николаева поделилась снимком, на котором запечатлелась с сыном на руках за красиво сервированным к завтраку столом.

Своих подруг Елена Николаева угощала круассанами, зефиром, клубникой, сыром, который, вероятно, привезла из Франции, и кофе.

Завтрак Елены Николаевой. Фото: соцсети

«Домашние. Летние. Клубнично-зефирные часы», — поделилась Елена Николаева.

Елена Николаева с сыном и подругами на завтраке у себя дома. Фото: соцсети

«Возобновили традицию завтраков у меня дома», — написала под фото Елена Николаева.

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