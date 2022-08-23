Клуб известный, с традициями: Максим Галкин выступил в небольшом помещении в Варшаве

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин, потерявший все заработки в России, вынужден гастролировать по странам Европы.

В отличие от России, за границей Максим Галкин не собирает огромных залов, зачастую выступая в небольших помещениях.

Так, в минувший понедельник Максиму Галкину аплодировали в Варшаве. Видео, запечатлевшим финальную часть его выступления в столице Польши, Максим Галкин поделился в микроблоге.

«Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!» — поблагодарил Максим Галкин публику.

По кадрам было очевидно, что Максим Галкин выступал в небольшом зале с низким потолком и плохим ремонтом. Подписчики пародиста начали обсуждать, что это может быть за помещение. Помог во всем разобраться один из тех, кто, вероятно, присутствовал на концерте в Варшаве. Подписчик рассказал, что Максим Галкин выступал в клубе.

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