Клонированный Басков: исполнилась мечта певца

Для Николая Баскова сделали его 3D копию. Об этом рассказала стилист Екатерина Эрдман. По ее словам, Николай решил сшить пиджак в Милане, в закрытом ателье, которое принимает заказы от первых мировых звезд на несколько лет вперед, а за пошив одежды берет несколько миллионов рублей в пересчете на наши деньги.
«В ателье тело заказчика обмеряют буквально по миллиметру, учитывают даже особенности строения мышц и их работу», — рассказала Екатерина.
Стилист добавила, что Николай искал любые пути, чтобы только не ждать несколько лет своей очереди.
«Мы уже были готовы поехать, но столкнулись с проблемой отмены прямых рейсов в Европу. У Николая был очень плотный график, который не позволял лететь с несколькими пересадками до Милана», — поделилась стилист.
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Екатерина стала думать, как быть в сложившейся ситуации. Выход нашелся неожиданный.
«Я познакомилась со специалистами из центра спортивной медицины, которые изучают тело и составляют программу реабилитации с помощью 3D-сканирования. И мы решили клонировать Баскова в 3D.
Это было сделано в специальной лаборатории, где его обвешали датчиками и попросили в течение 30 минут двигаться так, как он это делает на сцене. В результате получился идеальный клонированный Басков.
Итальянским дизайнерам такой вариант примерки подошел, и они создали идеальные лекала, по которым затем сшили пиджак», — приводит слова Екатерины Эрдман издание «МК».