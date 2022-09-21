Клонированный Басков: исполнилась мечта певца

Для Николая Баскова сделали его 3D копию. Об этом рассказала стилист Екатерина Эрдман. По ее словам, Николай решил сшить пиджак в Милане, в закрытом ателье, которое принимает заказы от первых мировых звезд на несколько лет вперед, а за пошив одежды берет несколько миллионов рублей в пересчете на наши деньги.

«В ателье тело заказчика обмеряют буквально по миллиметру, учитывают даже особенности строения мышц и их работу», — рассказала Екатерина.

Стилист добавила, что Николай искал любые пути, чтобы только не ждать несколько лет своей очереди.

«Мы уже были готовы поехать, но столкнулись с проблемой отмены прямых рейсов в Европу. У Николая был очень плотный график, который не позволял лететь с несколькими пересадками до Милана», — поделилась стилист.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Екатерина стала думать, как быть в сложившейся ситуации. Выход нашелся неожиданный.