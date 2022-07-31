«Клевая банда»: Максим Траньков предстал с подросшими детьми от Татьяны Волосожар на скутере

Максим Траньков и Татьяна Волосожар - прекрасная пара не только на льду, но и в жизни. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию несколько лет счастливы в браке и воспитывают дочку Анжелику и сына Теодора.
В эти дни все семейство находится в Сочи. Малыши сопровождают родителей на гастролях с ледовым шоу.
Максим Траньков и Татьяна Волосожар в перерывах между выступлениями и репетициями проводят время исключительно с детьми.
В микроблоге Максим Траньков поделился снимком, на котором предстал на скутере вместе с Анжеликой и Теодором.
Максим Траньков с дочкой и сыном. Фото: соцсети
«Tuk-Tuk такси», - подписал кадр Максим Траньков.
Подписчики фигуриста умилились семейному снимку папы с детьми. Они признались в любви к паре Волосожар - Транькова и их наследникам.
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«Мальчик уже такой большой. Красивая семья! Счастья, здоровья, мира вам и Танюше!», «Вау, какая клевая банда. Очень красиво», «Все приклеились к папе! Сладкие!», «Теоша - очень серьезный парень, Лика – звездочка», - высказались в Сети.