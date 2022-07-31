«Клевая банда»: Максим Траньков предстал с подросшими детьми от Татьяны Волосожар на скутере

Максим Траньков и Татьяна Волосожар - прекрасная пара не только на льду, но и в жизни. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию несколько лет счастливы в браке и воспитывают дочку Анжелику и сына Теодора.

В эти дни все семейство находится в Сочи. Малыши сопровождают родителей на гастролях с ледовым шоу.

Максим Траньков и Татьяна Волосожар в перерывах между выступлениями и репетициями проводят время исключительно с детьми.

В микроблоге Максим Траньков поделился снимком, на котором предстал на скутере вместе с Анжеликой и Теодором.