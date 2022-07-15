Клаву отправила к бабушке, а сама - в Москву? Орбакайте вернулась в Россию после заграничной вылазки

Кристина Орбакайте вместо каникул в подмосковной деревне Грязь, вместе с дочкой Клавой слетала во Францию. И все потому что замок шоумена Максима Галкина пока пустует без хозяев. На родину Алла Пугачева вернется не раньше сентября, когда двойняшки Гарри и Лиза пойдут в школу.

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После путешествия во Франции, поп-дива вместе с внучкой Примадонны побывали в Париже, Кристина Орбакайте привезла Клаву в гости к именитой бабушке. Вместе с двойняшками Гарри и Лизой дочка певицы отдыхала в Юрмале.