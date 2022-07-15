Клаву отправила к бабушке, а сама - в Москву? Орбакайте вернулась в Россию после заграничной вылазки

Кристина Орбакайте вместо каникул в подмосковной деревне Грязь, вместе с дочкой Клавой слетала во Францию. И все потому что замок шоумена Максима Галкина пока пустует без хозяев. На родину Алла Пугачева вернется не раньше сентября, когда двойняшки Гарри и Лиза пойдут в школу.
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После путешествия во Франции, поп-дива вместе с внучкой Примадонны побывали в Париже, Кристина Орбакайте привезла Клаву в гости к именитой бабушке. Вместе с двойняшками Гарри и Лизой дочка певицы отдыхала в Юрмале.
Клавдия Земцова с двойняшками Гарри и Лизой на прогулке в Юрмале. Фото: личный архив
Позже в «сторис» микроблога Кристина Орбакайте поделилась свежими кадрами, дав понять, что она прилетела в Москву. Похоже, что после заграничной вылазки певица решила провести отпуск в России. Так, поклонники поп-дивы в недоумении, неужели Кристина оставила дочку в Латвии с бабушкой Аллой.
«Клаве с бабушкой будет лучше! У нее там и компания сверстников есть», «Ну она с Лизой сдружилась, им поди там весело в Юрмале», «Пусть отдохнет с бабушкой! Зачем ей этот шумный мегаполис», «Лето у бабушки, что может быть лучше?», «Там же Гарри и Лиза, с ними то не соскучишься», — пишут фолловеры.