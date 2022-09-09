Клаве Коке грозят уголовным делом после ее концерта во Владивостоке

Некоторые местные жители считают, что выступление развращало и шокировало школьников. Родительский гнев вызвало мероприятие в честь Дня знаний на центральной площади города.

Отметим, что делом в данный момент занимается прокуратура Приморского края, куда и поступила жалоба на исполнительницу, сообщает Mash.

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Напомним, что Клава Кока — одна из самых популярных певиц в стране среди молодежи. У нее большая армия поклонников во многих городах России.