Клава Кока в розовом бикини свела с ума зятя Сергея Шойгу

Певица Клава Кока обожает устраивать провокации на своей странице в социальной сети. Фото в бикини, купальниках, нижнем белье и обтягивающих платьях — мастхев Клавы Коки.

На этот раз вокалистка предстала на снимке в бикини розового оттенка, показав свои роскошные формы. Кадры моментально собрали большое количество лайков, а Клава Кока получила множество комплиментов от поклонников, среди которых есть и женатые мужчины.

Так, на горячий снимок Клавы Коки отреагировал зять Сергея Шойгу Алексей Смоляров.

«Офигеть, форма. Слышь, офигенная фигура», — написал он в комментариях.

Алексея Смолярова тут же поставили на место всезнающие подписчики Клавы Коки. Молодому человеку напомнили, что он вообще-то женат.