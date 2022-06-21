Клава Кока в розовом бикини свела с ума зятя Сергея Шойгу

Алексей Смоляров оставил нескромные комментарии под снимками певицы Клавы Коки.
Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети

Певица Клава Кока обожает устраивать провокации на своей странице в социальной сети. Фото в бикини, купальниках, нижнем белье и обтягивающих платьях — мастхев Клавы Коки.

На этот раз вокалистка предстала на снимке в бикини розового оттенка, показав свои роскошные формы. Кадры моментально собрали большое количество лайков, а Клава Кока получила множество комплиментов от поклонников, среди которых есть и женатые мужчины.

Так, на горячий снимок Клавы Коки отреагировал зять Сергея Шойгу Алексей Смоляров.

«Офигеть, форма. Слышь, офигенная фигура», — написал он в комментариях.

Алексея Смолярова тут же поставили на место всезнающие подписчики Клавы Коки. Молодому человеку напомнили, что он вообще-то женат.

Клава Кока в бикини свела с ума подписчиков-мужчин. Фото: соцсети

Кстати, Алексей Смоляров — не единственный женатый мужчина, отреагировавший на снимок Клавы Коки в бикини. Не остался равнодушным к виду красавицы певицы муж Валерии Иосиф Пригожин. Он, правда, ограничился лайком.

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