Клава Кока призналась, что стала встречаться с экс-бойфрендом Дмитрием Гордеем

Клава Кока рассказала в эфире «Нового радио», что в настоящий момент свободна. Но при этом не скрыла, что все еще общается со своим бывшим парнем Дмитрием Гордеем.

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Клава Кока заявила, что поддерживает теплые отношения с покинутым блогером. По словам певицы, они вначале встретились после расставания случайно, а потом назначили встречу и очень хорошо пообщались. «Разговаривали обо всем», - сказала Кока.

По словам Клавы Коки, у них очень много общего, поэтому бывшие влюбленные решили поддерживать связь. Блондинка сказала, что не таит обиды на него и даже познакомилась с его новой девушкой.

Клава Кока также рассказала, каким должен быть парень возле нее. Как оказалось, для певицы самое главное - это харизма в мужчине.

«В последнее время я поняла, что внешность - это классно. Но если нет обаяния, ощущения того, что он на твоей волне, то каким бы он ни был писаным красавчиком, с деньгами, если этого нет, то меня вообще не зацепит», - сказала Клава.