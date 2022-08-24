Клава Кока показала на фото, как изменилась за два года: из простушки – в фитоняшку

Клава Кока показала в своем телеграме, как смогла измениться за каких-то два года. Судя по всему, артистка сама не ожидала такого эффекта.

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Долгое время певица пела композиции в стиле кантри и не особо была интересна народу, однако после хита «Покинула чат» ее звезда засияла необычайно ярко, после чего пошли бесконечные гастроли, концерты на полных стадионах, первые места в хит-парадах и многомиллионные доходы.

Сейчас Клава Кока – не только обладательница элитной квартиры и люксового авто, но и куколка с внешностью фитоняшки. А ведь совсем недавно она выглядела, как обычная девчонка со двора.