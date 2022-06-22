Клава Кока показала, какой стриптиз подарит Егору Криду на день рождения

Клава Кока очень дружна с Егором Кридом, они отлично провели недавно время в Дубае, после чего среди поклонников артистов поползли даже слухи об их романе.

Их подогревал тот факт, что Клава Кока после встречи с певцом показала в соцсетях колечко на безымянном пальце.

А теперь звезда озадачилась подготовкой ко дню рождения Егора Крида, опросив своих подписчиков, что ему подарить. Одна идея ей особенно понравилась, она пообещала, что возьмет на вооружение это предложение.

Как оказалось, блондинке пришелся по душе шутливый подарок в виде стриптиза с ее маской. Это предложение подписчик увидел на сайте «Авито».