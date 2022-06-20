Клава Кока показала аппетитную фигуру в духе Ким Кардашьян в бикини из лоскутков-треугольников

Клава Кока незаметно превратилась из формирующейся девушки в настоящую аппетитную красотку. Свою бомбическую фигуру певица показала в социальных сетях.

Снимки артистка подписала довольно игриво и со знанием своих преимуществ: «Клава попа».

Клава Кока позировала на высоте птичьего полета в панорамном бассейне одного из отелей Ялты, куда прибыла на гастроли. Знаменитая блондинка примерила мини-бикини, которое состояло из лоскутков треугольной формы. Скрыть объемы в нем было невозможно.