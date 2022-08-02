Клава Кока отправится в Челябинск на экстрим-шоу

Как сообщают организаторы мероприятия, 10 сентября в Челябинске соберутся на площади у ледовой арены «Трактор» сильнейшие экстремалы со всей России.

В Челябинск приедут спортсмены международного уровня и участники олимпийской сборной России. Ожидается большое количество зрителей, сообщает Ura.ru.

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Напомним, что Клава Кока начинала свою музыкальную карьеру в соседнем Екатеринбурге. Сегодня она одна из самых популярных певиц в стране, которая собирает аншлаги на своих выступлениях.