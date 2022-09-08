Клава Кока опровергла слухи о продаже билета на свой концерт за десять миллионов рублей

Со своей стороны, режиссер шоу Клавы Коки Ева Габулова заметила, что очень хочет посмотреть на человека, который купит билет на концерт за десять миллионов рублей. «У нас есть целых три версии песни, в которую мы хотим пригласить этого человека. Многое зависит от его возраста, комплектности. Куча разных индивидуальностей. Все его суперспособности мы хотим использовать», — заметила Габулова.

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Напомним, что Клава Кока продавала билет за десять миллионов рублей на свой концерт. Причем СМИ писали, что квиток кто-то купил.