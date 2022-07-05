Клава Кока и Даня Милохин оказались в одной постели

Певица Клава Кока и тиктокер Даня Милохин заинтриговали подписчиков совместным снимком.
В микроблоге Клава Кока поделилась фотографией, на которой запечатлена вместе с Даней Милохиным во вполне пикантной обстановке.
Парочка нежится в белоснежной постели. Клава Кока, прикрыв глаза от удовольствия, положила голову на плечо Дане Милохину.
«Спокойной ночи, малыши», — написала под фото Клава Кока.
Клава Кока и Даня Милохин в одной постели. Фото: соцсети
Поклонники пары умилились этому нежному кадру.
«Как мило», «Пупсы», «Солнышки», «Клава, будь осторожна с несовершеннолетними!» — высказались в Сети.
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Напомним, поклонники уже не раз приписывали роман Клаве Коке и Дане Милохину, но пара всякий раз опровергала домыслы.
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