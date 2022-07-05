Клава Кока и Даня Милохин оказались в одной постели

Певица Клава Кока подогрела слухи о возможном романе с тиктокером Даней Милохиным.
Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети

Певица Клава Кока и тиктокер Даня Милохин заинтриговали подписчиков совместным снимком.

В микроблоге Клава Кока поделилась фотографией, на которой запечатлена вместе с Даней Милохиным во вполне пикантной обстановке.

Парочка нежится в белоснежной постели. Клава Кока, прикрыв глаза от удовольствия, положила голову на плечо Дане Милохину.

«Спокойной ночи, малыши», — написала под фото Клава Кока.

Клава Кока и Даня Милохин в одной постели. Фото: соцсети

Поклонники пары умилились этому нежному кадру. 

«Как мило», «Пупсы», «Солнышки», «Клава, будь осторожна с несовершеннолетними!» — высказались в Сети.

Еще больше информации о романах звезд в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».

Напомним, поклонники уже не раз приписывали роман Клаве Коке и Дане Милохину, но пара всякий раз опровергала домыслы.

Смотрите также

 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  