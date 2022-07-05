Клава Кока и Даня Милохин оказались в одной постели

Поклонники пары умилились этому нежному кадру.

«Как мило», «Пупсы», «Солнышки», «Клава, будь осторожна с несовершеннолетними!» — высказались в Сети.

Еще больше информации о романах звезд в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».

Напомним, поклонники уже не раз приписывали роман Клаве Коке и Дане Милохину, но пара всякий раз опровергала домыслы.