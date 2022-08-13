Клава Кока борется с плохим настроением крайне дорогим способом

У певицы Клавы Коки есть собственный способ борьбы с плохим настроением. Работает он безотказно, правда, обходится звезде в кругленькую сумму.
Исполнительница хита «Покинула чат» отдыхает сейчас в США. Звезда наслаждается прогулками, поет с уличными артистами, и в целом, судя по ее соцсетям, весело проводит время. Однако плохое настроение все равно настигло любимицу публики. Чтобы исправить положение блондинка направилась в ювелирный магазин.
«Было плохое настроение, и я решила себе бриллиантов купить. Блестит, настроение топ!» — воскликнула артистка в своих соцсетях.
Клава Кока похвасталась обновкой. Фото: соцсети
Ранее Клава Кока наведалась в гости к музыкантам группы Little Big, которые сбежали в США из России несколько месяцев назад. Артистка запечатлела апартаменты коллег.