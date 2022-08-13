Клава Кока борется с плохим настроением крайне дорогим способом

У певицы Клавы Коки есть собственный способ борьбы с плохим настроением. Работает он безотказно, правда, обходится звезде в кругленькую сумму.

Исполнительница хита «Покинула чат» отдыхает сейчас в США. Звезда наслаждается прогулками, поет с уличными артистами, и в целом, судя по ее соцсетям, весело проводит время. Однако плохое настроение все равно настигло любимицу публики. Чтобы исправить положение блондинка направилась в ювелирный магазин.