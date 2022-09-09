Клава Кока блеснула свеженьким маникюром в стиле «тигрица рвется на волю»: актуально!

Концептмейкер Александр Осипов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro похвалил бьюти-выбор Клавы Коки.

«Это актуальный и трендовый маникюр. Раз хищные расцветки шагают по подиумам, то почему бы ими не украсить и пальчики? Поэтому перед нами интересный животный принт, который имеет право на жизнь. Однако, чтобы носить анималистичную расцветку на ногтях, нужно знать некоторые фишки.

Например, хищный принт будет смотреться агрессивно на длинных и острых ногтях. Здесь короткие ноготки, аккуратной формы, поэтому принт не выглядит вульгарно.

Кстати, сейчас модно выбирать разные цвета для каждой руки. Было бы круто замиксовать два разных хищных принята на ногтях двух рук. Сделать это достойной нелегкая задачка. Решитесь на эксперимент?» — сказал Александр Осипов.

Справка Teleprogramma.pro:

Александр Осипов уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора, Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.