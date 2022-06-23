«Классный и талантливый мальчик»: Ирина Салтыкова рассказала о подарке Юрия Шатунова

Певица Ирина Салтыкова поделилась своими воспоминаниями о Юрии Шатунове и выразила соболезнования его близким. Для Ирины это известие стало шоком, ей сложно поверить в смерть музыканта:

«Ужас какой! Как это возможно, Юра ведь такой молодой! Я не могу в это поверить. Он ничем не злоупотреблял, следил за собой. Такой светлый мальчик. Я узнала его еще до того, как он получил всесоюзную популярность. К нам с Виктором Салтыковым прибежал Андрей Разин и сообщил, что нашел классного, талантливого мальчика, который поет, как Салтыков. И потом Юра действительно стал звездой».