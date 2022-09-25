«Классно провели время втроем»: Катя Колисниченко из «Дома-2» воссоединилась с мужем ради сына

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко впервые за долгое время провела время вместе с бывшим мужем Алексеем и сыном от него.

О прекрасном событии Катя Колисниченко сообщила в микроблоге.

«Втроем классно вчера провели время», - поделилась Колисниченко.

Пара сводила своего сына Савву в кинотеатр на мультфильм, а потом еще мило пообщалась.