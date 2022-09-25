«Классно провели время втроем»: Катя Колисниченко из «Дома-2» воссоединилась с мужем ради сына

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко впервые за долгое время провела время вместе с бывшим мужем Алексеем и сыном от него.
О прекрасном событии Катя Колисниченко сообщила в микроблоге.
«Втроем классно вчера провели время», - поделилась Колисниченко.
Пара сводила своего сына Савву в кинотеатр на мультфильм, а потом еще мило пообщалась.
Рассказывая об этом, Катя Колисниченко пнула бывшего мужа своей сестры-близняшки Юлии Салибековой Тиграна.
«Потом мы пошли в «Детский мир», и папа купил Савве робота и трансформеров. Спасибо папе за такой прекрасный вечер. Как классно, что даже после развода и каких-то публичных скандалов, мы нашли общий язык. Мы с папой Саввы в хороших отношениях и главная заслуга в этом, как я считаю, бабушки Саввы. Ну, и сам Алексей достойный мужчина, в отличие от некоторых. Просто семья другого уровня, с семейными ценностями и хорошим воспитанием», - поделилась Катя Колисниченко.
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Напомним, Катя Колисниченко ушла от мужа чуть больше года назад. Вначале зимы пара официально оформила развод. Но сумела выстроить нормальные отношения ради сына.