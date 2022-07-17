«Классно попарились»: Анастасия Волочкова окунулась в именную купель, кокетливо прикрывшись шапкой

Звезда балета Анастасия Волочкова известна своей любовью к бане.
Анастасия Волочкова считает регулярное парение залогом своего здоровья, молодости и красоты.
Банный чан стоит даже на участке ее особняка. Он именной, с вензелями Анастасии Волочковой.
В это воскресенье Анастасия Волочкова устроила банный день, пригласив в гости соседей, семейную пару, с которой дружит уже порядка двадцати лет.
«Прекрасный день в кругу моих друзей и соседей, целителя Александра Карпачева и его супруги Наталии. Мы так классно попарились!» - поделилась в микроблоге Анастасия Волочкова.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлелась в именном чане. В кадре видны красивые плечи балерины. Голову Анастасия Волочкова прикрыла шапкой.
Анастасия Волочкова в банном чане. Фото: соцсети
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