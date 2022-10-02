Клара Новикова сказала веское слово, появившись на панихиде по Борису Моисееву

Клара Новикова, которая редко появляется на публике, не смогла пропустить гражданскую панихиду по Борису Моисееву. Артистка юмористического жанра сказала веское слово на церемонии прощания с музыкантом, вспомнив малоизвестные факты о ныне покойном артисте, передает с Троекуровского кладбища спецкор Teleprogramma.pro.

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