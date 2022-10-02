Клара Новикова сказала веское слово, появившись на панихиде по Борису Моисееву

Юмористка пришла отдать дань памяти и уважения музыканту.

Клара Новикова. Фото: Global Look Press

Клара Новикова, которая редко появляется на публике, не смогла пропустить гражданскую панихиду по Борису Моисееву. Артистка юмористического жанра сказала веское слово на церемонии прощания с музыкантом, вспомнив малоизвестные факты о ныне покойном артисте, передает с Троекуровского кладбища спецкор Teleprogramma.pro.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

«В последнее время я пересмотрела столько видео с Борей. Он был такой выдумщик. Он ведь выдумал свою биографию. И сделал это так талантливо. Он не мог жить без сцены. И его так любят на родине в Могилеве. Когда я была там, то спросила, где ваш Лева из Могилева. А мне ответили. У нас не Лева. У нас Боря», - вспоминает Клара Новикова.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  