Клара Новикова сказала веское слово, появившись на панихиде по Борису Моисееву

Клара Новикова, которая редко появляется на публике, не смогла пропустить гражданскую панихиду по Борису Моисееву. Артистка юмористического жанра сказала веское слово на церемонии прощания с музыкантом, вспомнив малоизвестные факты о ныне покойном артисте, передает с Троекуровского кладбища спецкор Teleprogramma.pro.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
«В последнее время я пересмотрела столько видео с Борей. Он был такой выдумщик. Он ведь выдумал свою биографию. И сделал это так талантливо. Он не мог жить без сцены. И его так любят на родине в Могилеве. Когда я была там, то спросила, где ваш Лева из Могилева. А мне ответили. У нас не Лева. У нас Боря», - вспоминает Клара Новикова.