Китайские умельцы нашли способ «отбелить» Ариэль в «Русалочке»

Выпущенный на днях тизер-трейлер нового фильма «Русалочка» от Walt Disney Studios продолжает собирать дизлайки на YouTube. Сейчас их уже более 1,6 миллиона, что примерно в три раза превышает число лайков.

Тем временем, в Китае самые упрямые фанаты диснеевского мультсериала, огорченные назначением темнокожей актрисы Холли Бэйли на роль Ариэль, придумали, как исправить эту «ошибку». С помощью нейросети они заменили русалочку из тизера на белую девушку с рыжими волосами. Получилось вполне правдоподобно и многие пользователи Интернета уже просят сделать это со всем фильмом после его выхода.

Некоторые участники обсуждения в соцсетях все же встала на защиту актрисы.

«Вам нравится искуственная жестянка. Я предпочитаю женщину с талантом», - пишет любительница кино.

Споры по поводу темнокожей русалочки не прекращаются уже давно. Сама Холли Бэйли уверяет, что была счастлива сыграть русалочку и старается не обращать внимания на критику в свой адрес.