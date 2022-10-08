Китай вводит жесткие запреты на шоу-бизнес

Китайским телеканалам хотят запретить показывать эстрадные и реалити-шоу, женоподобных мужчин, вульгарных селебрити, демонстрацию богатства и упавшей морали. В планах также отменить мультфильмы, содержащие насилие, кровь, грубость, порнографию. Говорится, что пропагандировать можно только правду, добро и красоту.

Это несколько разнится с принципами западной культуры, на которую до недавнего времени ориентировался и российский шоу-бизнес. Считалось, что современный человек может сам решить, что ему смотреть и в каких дозах.

Китайцы же считают, что подобные подходы применимы не только к детям, но и к взрослым. Что человеку надо показывать то, что может быть абсолютно точно использовано им для его духовного возвышения, для того чтобы в нем рос Человек, а не животное, пишет South China Morning Post.

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