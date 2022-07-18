«Кис в депрессии»: Тодоровский вернулся в Россию

Полгода назад режиссер стал вдовцом.
Валерий Тодоровский

Валерий Тодоровский. Фото: Global Look Press

Последние несколько лет Валерий Тодоровский с семьей жил в США. Полгода назад режиссер стал вдовцом. Его вторая жена, актриса Евгения Брик скончалась после продолжительной болезни. Теперь именитый режиссер решил вернуться в Россию. 

«Если бы я рефлексировал постоянно о том, что не произошло в моей жизни, я бы, наверное, тихо где-то кис на окраине в депрессии, никому не нужный неудачник. Сказать, что все у меня легко, все складывается, нельзя», - цитируют Тодоровского «Известия».

Напомним, недавно Валерий Тодоровский снял сериал «Надвое» для онлайн-сервиса more.tv и телеканала «Россия 1». Главные роли исполнили Данила Козловский и Александр Петров.

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