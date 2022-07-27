«Кирзачи так и не купил»: Клявер — о разногласиях с Олейниковым

«Папа принципиально не воспринимал все, что выходило за рамки, все современное. Все, что касалось становления молодого человека, ему было чуждо: выбрить виски, надеть ватник. Кирзачи папа так мне и не купил. Я потом спрашивал его. Он сказал, что не знает, почему так поступил».