«Кирзачи так и не купил»: Клявер — о разногласиях с Олейниковым

Музыкант Денис Клявер в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своих разногласиях с отцом — знаменитым артистом Ильей Олейниковым.
«Папа принципиально не воспринимал все, что выходило за рамки, все современное. Все, что касалось становления молодого человека, ему было чуждо: выбрить виски, надеть ватник. Кирзачи папа так мне и не купил. Я потом спрашивал его. Он сказал, что не знает, почему так поступил».
Как отметил Денис Клявер, они были по жизни с отцом друзьями.
«Я в армию пошел по совету отца. Служил в 1993 году. Тогда, мягко говоря, в армию идти не надо было, но армия меня активировала. А вот мой сын Тимоха с радостью пошел служить сам — без моих советов», — заявил Денис Клявер.
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Напомним, что Илья Олейников — советский и российский актер кино, телевидения и эстрады, телеведущий, композитор, народный артист России. Лауреат «ТЭФИ». Наиболее известен благодаря телепередаче «Городок», соведущим которой с Юрием Стояновым был с 1993 по 2012 годы. Он умер в 2012 году.