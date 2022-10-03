Киркоров в шоке от новости: исчез лидер группы «Dельта» Константин Легостаев

Филипп Киркоров пришел в ужас, узнав об исчезновении Константина Легостаева — фронтмена группы «Dельта». Как рассказал Киркоров, в последний раз они общались накануне: Константин обратился к нему с просьбой репостнуть в Stories его новый клип. Филипп Бедросович, как выяснилось, ничего не знал о произошедшем:

«В смысле «пропал»? Господи, кошмар какой, что происходит?»

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Легостаев пропал в Сочи: туда он отправился, чтобы снять клип на свою песню «Русалка». Киркоров ничего не знал об этом, потому что с Легостаевым они не дружили, а просто изредка общались.

«Нормальный, талантливый парень», — сказал о Легостаеве Киркоров корреспонденту телеканала «360».

Сообщается, что 2 октября около 16.50 Константин пошел искупаться в море, но на берег не вернулся. Ведутся поиски, вызваны спасатели.

Музыканту — 46 лет, он стал известным после участия в пятом сезоне «Фабрики звезд», он обладатель премии «Золотой граммофон» и лауреат музыкального фестиваля «Песня года». Кроме того, Константин Легостаев писал песни для Ани Лорак, Таисии Повалий и других исполнителей.