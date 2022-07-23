Киркоров упал на колени перед зрителями и перекрестился во время скандального номера с крестом

На кадрах можно увидеть, как во время «номера с крестом» Филипп Киркоров упал перед зрителями на колени, стал креститься, а потом и вовсе рухнул на сцену.

«А вот и сатисфакция от Филиппа. Вместо скандального номера с крестом на сцене в Сочи он несколько раз перекрестился и упал на колени перед зрителями», - заметила Алена Жигалова.

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Напомним, что одном из юбилейных концертов Филиппа Киркорова случился скандал. Музыкант на поваленном кресте спел свою песню «Мария Магдалена».