Киркоров упал на колени перед зрителями и перекрестился во время скандального номера с крестом

Выступление звездного музыканта состоялось в Сочи.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» опубликовала видеозапись с выступления поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в Сочи.

На кадрах можно увидеть, как во время «номера с крестом» Филипп Киркоров упал перед зрителями на колени, стал креститься, а потом и вовсе рухнул на сцену.

«А вот и сатисфакция от Филиппа. Вместо скандального номера с крестом на сцене в Сочи он несколько раз перекрестился и упал на колени перед зрителями», - заметила Алена Жигалова.

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Напомним, что одном из юбилейных концертов Филиппа Киркорова случился скандал. Музыкант на поваленном кресте спел свою песню «Мария Магдалена».

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