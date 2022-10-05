Киркоров-старший еще раз отметит свое 90-летие

Отец знаменитого Филиппа, Бедрос Киркоров, этим летом отметил свой 90-летний юбилей, но по-настоящему роскошные мероприятия в честь этого события только намечаются. 25 ноября в Государственном Кремлевском дворце пройдет праздничный концерт.

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Планируются выступления множества звезд. На сцене будут петь друзья Бедроса Киркорова: Лев Лещенко, Анита Цой, Валерия, Екатерина Шаврина. Придут поздравить его и более молодые коллеги: Алсу, Зара.

В концерте также примут участие зарубежные исполнители, сообщает издание «РИА ФАН».