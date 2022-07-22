Киркоров сделал в Сочи заявление об эмиграции из страны

Филипп Киркоров в настоящее время гастролирует по городам Краснодарского края. Будучи в Сочи, он сделал со сцены заявление об эмиграции из России.

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«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», - сказал Филипп Киркоров.

Это заявление было восторженно принято публикой. Народ стал кричать: «Молодец, Филипп!», «Мы с тобой!», «Подерживаем!» В зале певца ждал полный аншлаг. Далее экс-муж Аллы Пугачевой, которая сейчас в Латвии с Максимом Галкиным и детьми, собирается выступиь еще в нескольких городах Юга России, включая Крым.