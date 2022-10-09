Киркоров прямо на кладбище отдал деньги, которые принес от себя в память о Моисееве

Филипп Киркоров прямо на Троекуровском кладбище отдал деньги, которые принес в память о Борисе Моисееве. Поговаривают, что похороны обошлись в 20 миллионов рублей. Сумма просто баснословная. Все организационные момент легли на плечи арт-директора музыканта Сергея Гороха, а вовсе не на родню покойного.

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Свою лепту решил внести и четвертый муж Аллы Пугачевой. Поп-король сцены Филипп Киркоров не пожалел денег, чтобы достойно проводить друга семьи в последний путь.

По материалам программы «Ты не поверишь!» на НТВ