Киркоров прямо на кладбище отдал деньги, которые принес от себя в память о Моисееве

Поговаривают, что похороны именитого артиста обошлись в 20 миллионов рублей. Всю организацию взвалил на свои плечи арт-директор Сергей Горох, а вовсе не родня покойного.

Филипп Киркоров на прощании с Борисом Моисеевым. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров прямо на Троекуровском кладбище отдал деньги, которые принес в память о Борисе Моисееве. Поговаривают, что похороны обошлись в 20 миллионов рублей. Сумма просто баснословная. Все организационные момент легли на плечи арт-директора музыканта Сергея Гороха, а вовсе не на родню покойного.

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Свою лепту решил внести и четвертый муж Аллы Пугачевой. Поп-король сцены Филипп Киркоров не пожалел денег, чтобы достойно проводить друга семьи в последний путь.

По материалам программы «Ты не поверишь!» на НТВ

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