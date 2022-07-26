Киркоров пригласил приходить на его концерты в Крыму раненых, но не сказал, кто заплатит за билеты

Поп-король анонсировал два концерта в Крыму в конце июля. Выступления Киркорова состоятся в Ялте и Феодосии. Эта перспектива вызвала восторг далеко не у всех.

После «плясок на кресте», которые Киркоров продемонстрировал в номере «Мария Магдалена», он стал «персоной нон-грата» для множества верующих, возмущенных подобным поведением. На Северном Кавказе, например, его концерты просили запретить — подавали петиции, а потом бойкотировали его выступления.

Что же будет в Крыму? По некоторым данным, протестные петиции уже направлены главе региона: верующие просят не допустить приезд в Крым «сатаниста». Тем более что совсем скоро пройдут большие православные праздники: День крещения Руси и День памяти равноапостольного князя Владимира.

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Артист записал видео с обращением к крымчанам, но этим только добавил вопросов. В этом ролике Киркоров приглашает посетить свои концерты в Крыму раненых военных, которые лечатся и восстанавливаются в госпиталях и санаториях.

Но забыл пояснить, каким образом эти люди попадут на его выступления — ведь многие из них не могут ходить или передвигаются с трудом. И кто будет платить за билеты (которые стоят очень дорого)? Сами раненые? Или предполагается благотворительность?

Словом, видеообращение не добавило артисту популярности, остается наблюдать, как пройдут его выступления на полуострове, сообщает издание Аrgumenti.ru.