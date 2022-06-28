Киркоров поразил фанатов сходством со Зверевым

На прошедших выходных Филипп Киркоров и Сергей Зверев засветились на Московской неделе моды. До сих пор кадры, сделанные на этом светском мероприятии, активно обсуждаются фанатами.

Поклонники не могут понять, по какой причине певец и эксперт моды появились на тусовке в образах-двойниках. Они оба примерили яркие костюмы, шляпы, их лицо обрамляла щетина, да и цвет волос у знаменитостей теперь похож.

«Два молодца, одинаковые с лица!», «И кто у кого лук срисовал?», «У таких мысли сходятся», — написали фолловеры в социальных сетях.

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