Киркоров оплакивает смерть близкого человека

Филипп Киркоров признался, что скорбит из-за смерти близкого для него человека. Таковым для него был Цвика Пик — израильский поэт и композитор, скончавшийся 14 августа этого года.
Печальную новость Киркоров сообщил в своем аккаунте в социальной сети и добавил трогательное видео, признавшись, что их связывали очень близкие и теплые отношения.
«Светлая память… Цвика Пик. Спасибо за творчество! R.I.P.» — приводит комментарий Филиппа Бедросовича издание «РИА ФАН», напоминая, что Цвика Пик был автором песни Diva, с которой Киркоров много лет выходил на эстраду.