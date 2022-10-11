Киркоров? Михайлов? Разин? Кто станет новым владельцем замка Пугачевой за один миллиард

Журналистка Алена Жигалова на своем YouTube-шоу «Алена, блин!» удивилась жадности Аллы Пугачевой, которая не согласилась снизить цену за свой дом в деревне Грязь.

По сведениям Жигаловой, Пугачева выставила на продажу свой замок за один миллиард рублей. И даже нашелся покупатель из мира шоу-бизнеса, который согласился купить эти хоромы в довольно сомнительном поселении для селебрити, но не за предложенную стоимость, а за 700 миллионов рублей. Однако народная артистка отказала ему.

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«А вот не согласилась она! Вот нужен ей именно этот миллиард! А мне очень интересно, кто это был? Напишите в комментариях, если знаете, кто возжелал жить в имении Аллы Пугачевой? Не ну Филип же Киркоров! — рассудила Алена Жигалова, а потом вдруг добавила: — Кстати, надо спросить у него...»

«Вроде как депутат Худяков хотел купить замок», «Киркоров за миллиард купил в прошлом году шикарную квартиру (очередную), на хрена ему этот склеп ужасный в Грязи, так что точно не он», «Андрей Разин хочет ее замок», «Я думаю, Филлип Киркоров. Больше некому», «Может, Стас Михайлом хотел купить? Кто у нас может столько зарабатывать еще?» — высказались фолловеры.