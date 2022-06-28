Кира Прошутинская опубликовала свой дневник о частной жизни Аллы Пугачевой

Известная телеведущая Кира Прошутинская поделилась своими мемуарами, в которых она описывает, в том числе, и свое общение с Аллой Пугачевой. Ее цель — показать всем, и тем, кто обвиняет Примадонну в измене, и тем, кто по-прежнему любит ее и уважает, — настоящую Аллу, такую, какой она показывается не всем. «Закулисную» Пугачеву.

Сомневаться в правдивости этих записей нет причины: они сделаны от руки, в тетрадках проставлены даты, когда проживались описанные события и встречи, разговоры и мысли. Кира Прошутинская, передавая эти потертые тетради корреспонденту «МК», сказала:

«Я перфекционист. Как все было, так и записала. Но я писала чистую правду!».

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