Кипр идет на пользу: Ирина Агибалова из «Дома-2» запечатлелась с по пояс обнаженным мужем в море

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием живут на две страны — Россию и Кипр.

Это лето пара проводит на Кипре, где у них есть собственная вилла, купленная в ипотеку.

Ирина Агибалова обожает эту страну и наслаждается каждым днем, проведенным на Кипре. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала вместе с мужем прямо в море.

Ирина Александровна на фото облачена в кроп-топ и брюки, а ее супруг Юрий Васильевич обнажен по пояс, он в одних шортах.