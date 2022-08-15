Кипр идет на пользу: Ирина Агибалова из «Дома-2» запечатлелась с по пояс обнаженным мужем в море

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием живут на две страны — Россию и Кипр.
Это лето пара проводит на Кипре, где у них есть собственная вилла, купленная в ипотеку.
Ирина Агибалова обожает эту страну и наслаждается каждым днем, проведенным на Кипре. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала вместе с мужем прямо в море.
Ирина Александровна на фото облачена в кроп-топ и брюки, а ее супруг Юрий Васильевич обнажен по пояс, он в одних шортах.
«Сегодня был еще один чудесный день», — подписала снимок Ирина Агибалова.
Ирина Агибалова с мужем Юрием. Фото: соцсети
Поклонники отметили, что супругам Кипр явно идет на пользу. Оба выглядят очень счастливыми.
«Какое море. Сказочное! И вы с мужем — потрясающие!», «Этот климат вам идет», «Шикарные, красивые, любящие! Обожаю вашу семью», «Красивая пара в прекрасном возрасте. Красота — это мудрость женщины, мудрость — это красота мужчины, так будьте же счастливы до конца жизни», — высказались в Сети.