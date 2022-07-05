Кинокритик Сычев ответил на резкие слова Михалкова о российской режиссуре

Недавно народный артист РСФСР Никита Михалков был гостем на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства. Режиссер и актер беседовал с журналистами на этом мероприятии, в числе прочих его высказываний прозвучали мысли о современном российском кино, о его будущем.

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При этом Никита Сергеевич подчеркнул, что Россия сейчас не может похвастаться качественной режиссурой. В ответ на эти слова кинокритик Сергей Сычев заявил:

«Если Никита Сергеевич покажет, как надо снимать кино, тогда все подтянутся. Он уже давно ничего не снимает. «Шоколадный револьвер» — давно все ждали, но пока непонятно, что будет с этим фильмом. Пусть снимает хорошее кино, и тогда уровень режиссуры в стране вырастет сразу», — приводит слова критика издание РИА ФАН.

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