Кинокритик объяснил, почему «Дому Дракона» далеко до «Игры Престолов»

Кинокритик Роман Григорьев, рассуждая о новом сериале «Дом Дракона», выразил сомнения в том, что его успех хоть немного «дотянет» до успеха «Игры Престолов».

«Новый сериал не сможет собрать лавры «Игры престолов». Скорее всего, он соберет на хвосте всех фанатов шоу, кому эта тема еще не надоела», — подчеркнул Григорьев.

По его словам, разница заключается в том, что «Игра Престолов» — это свежая и необычная история, «Дом Дракона» же вторичен, а значит — далеко не так интересен.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

После шоу «Игра Престолов» его тематику подхватили и растиражировали многие проекты, так что «Дом Дракона» станет лишь одним из многих, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Вечернюю Москву».