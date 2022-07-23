«Кино есть кино»: режиссер Учитель – об участии России в церемонии вручения «Оскара»

Режиссер и сценарист Алексей Учитель считает, что России несмотря не на что нужно выдвинуть фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
«Кино есть кино, есть люди, которые сделали картины, и они хотят участвовать в фестивалях, претендовать на «Оскар» и так далее. Когда это обрывается, и мы просто ставим стенку, мне кажется, что это неправильно», - цитирует Учителя ТАСС.
На статуэтку могут претендовать картины, которые вышли в прокат с 1 января по 31 декабря этого года.
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Напомним, российские фильмы трижды были лауреатами премии «Оскар». Это «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Москва слезам не верит» Владимир Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.