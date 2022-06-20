Ким Кардашьян попыталась примерить легендарное платье Мэрилин Монро

Отправляясь на Met Gala, Ким Кардашьян нарядилась в знаменитое платье Мэрилин Монро, в котором когда-то популярная блондинка исполнила в честь дня рождения Джона Кеннеди песню Happy Birthday Mr. President. Правда, разница в телосложении дала о себе знать.

Во-первых, Ким пришлось серьезно похудеть, прежде чем примерять серебристое платье. А во-вторых, этого оказалось недостаточно. Платье сидело совсем не так, как на Мэрилин, и вдобавок было заметно, что оно повреждено. Впрочем, сотрудники музея, в котором хранится культовый наряд, заявили:

«Швы и кристаллы были испорчены еще до того, как Ким надела платье», и добавили, что Кардашьян отнеслась к раритету с максимальной бережностью, сообщает издание Аrgumenti.ru.

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