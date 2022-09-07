Ким Кардашьян перекрасилась в блондинку и оголила пятую точку ради новой обложки

Для тех, кто забыл, что такое «попа как у Ким», 41-летняя Кардашьян напомнила о своем выдающимся достоинстве.
Она стала героиней провокационной фотосессии журнала Interview и снялась для обложки специального выпуска American Dream («Американская мечта»). На ней скандальная модель и телезвезда, полностью перекрашенная в блондинку, стоит на фоне американского флага в джинсовом костюме и демонстрирует свою пятую точку.
При этом на матери четверых детей надеты даже не стринги, а джокстрэпы — спортивное нижнее белье без задней части, прикрывающей ложбинку между ягодицами. Такая нынче мода у западных звезд.
Ким Кардашьян. Фото: обложка журнала Interview за сентябрь 2022 года
«Честно говоря, я действительно забочусь о себе, — рассказала Ким в этом интервью. — Я тренируюсь и ем как можно больше растительной пищи. Я не идеальна, но это мой образ жизни. В последнее время я чувствую себя очень хорошо в собственной шкуре, так что, может быть, это он так влияет».
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Напомним, за последний год Кардашьян успела развестись, найти себе нового бойфренда и расстаться с ним.