Ким Кардашьян перекрасилась в блондинку и оголила пятую точку ради новой обложки

Для тех, кто забыл, что такое «попа как у Ким», 41-летняя Кардашьян напомнила о своем выдающимся достоинстве.

Она стала героиней провокационной фотосессии журнала Interview и снялась для обложки специального выпуска American Dream («Американская мечта»). На ней скандальная модель и телезвезда, полностью перекрашенная в блондинку, стоит на фоне американского флага в джинсовом костюме и демонстрирует свою пятую точку.

При этом на матери четверых детей надеты даже не стринги, а джокстрэпы — спортивное нижнее белье без задней части, прикрывающей ложбинку между ягодицами. Такая нынче мода у западных звезд.