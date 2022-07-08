«Километров пять пешком по лесу, как Юра любил»: стало известно, где именно в Германии развеют часть праха Шатунова

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня этого года, ему было 48 лет.
Несмотря на раннюю смерть, Юрий Шатунов успел оставить завещание, которым попросил часть своего праха захоронить в России, а часть развеять над Боденским озером в Германии, где он жил с семьей.
Стало известно, что место, где будет развеян прах Шатунова, очень тихое и безлюдное. При жизни певец любил уединение.
«Туда нельзя подъехать на машине, нужно оставлять ее на парковке и километров пять идти пешком по лесу. Юра любил порыбачить в тишине. Это было для него идеальным местом. Однажды он взял меня с собой: народу нет, птички щебечут. Все как Юра любил. Ему нравились глухие места», — поделился друг Юрия Шатунова.
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Друг Юрия Шатунова также добавил, что время и дата церемонии неизвестны, поскольку родные покойного отправятся на озеро тогда, когда сочтут нужным.
По материалам «АиФ».
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