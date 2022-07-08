«Километров пять пешком по лесу, как Юра любил»: стало известно, где именно в Германии развеют часть праха Шатунова

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня этого года, ему было 48 лет.

Несмотря на раннюю смерть, Юрий Шатунов успел оставить завещание, которым попросил часть своего праха захоронить в России, а часть развеять над Боденским озером в Германии, где он жил с семьей.

Стало известно, что место, где будет развеян прах Шатунова, очень тихое и безлюдное. При жизни певец любил уединение.