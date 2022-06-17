«Кидает подписчиков»: Антон Гусев после расставания с Викой Романец пытается зарабатывать любыми способами

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев привык жить на широкую ногу. В паре с Викой Романец они зарабатывали приличные деньги.
Но теперь Вика отправила Антона в отставку, узнав о его адюльтере.
Антон Гусев объявил в микроблоге нечто вроде марафона: он собирает деньги с подписчиков, которые хотят похудеть. За семь с половиной тысяч рублей он обещает разработать каждому индивидуальную схему питания и занятий спортом.
Но, видимо, не справляется с потоком желающих приобщиться к такому гуру, как он. Одна из девушек, заплативших Антону Гусеву деньги и не получившая ничего взамен, пожаловалась в СМИ.
«Он собирает с девочек деньги и просто кидает на 7500 чуть ли не каждую третью. Начал бодро: уточнил, во сколько я встаю и ложусь, как часто ем, рост, вес и другие параметры. Три недели кормил меня завтраками и пропал. Судя по всему, после расставания с более состоятельной в финансовом плане женой, выживает тем, что кидает подписчиков», — рассказала девушка по имени Елена, ставшая жертвой недобросовестного Антона Гусева.
По материалам «СтарХита».