«Кидает подписчиков»: Антон Гусев после расставания с Викой Романец пытается зарабатывать любыми способами

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев привык жить на широкую ногу. В паре с Викой Романец они зарабатывали приличные деньги.

Но теперь Вика отправила Антона в отставку, узнав о его адюльтере.

Антон Гусев объявил в микроблоге нечто вроде марафона: он собирает деньги с подписчиков, которые хотят похудеть. За семь с половиной тысяч рублей он обещает разработать каждому индивидуальную схему питания и занятий спортом.

Но, видимо, не справляется с потоком желающих приобщиться к такому гуру, как он. Одна из девушек, заплативших Антону Гусеву деньги и не получившая ничего взамен, пожаловалась в СМИ.