«Хюррем султан ножки не показывала»: Мерьем Узерли в шортиках с рюшами щегольнула подтянутой линией бедер

Мерьем Узерли обрела популярность благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла хасеки Хюррем султан - славянскую фаворитку султана Сулеймана. При чем актриса так правдоподобно представила образ рабыни Роксоланы, что этот персонаж накрепко привязался к Узерли.

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Где бы не появилась Мерьем, она слышит одно: Хюррем, любимая фаворитка султана Сулеймана. При чем сама актриса призналась, что когда она снималась в «Великолепном веке», Хюррем султан занимала всю ее жизнь. Мерьем, как личность, отошла на второй план.