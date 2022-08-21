«Хюррем, скучаем по твоему лицу»: поклонники разрыдались, увидев, как Мерьем Узерли гримируют для съемок

Актриса и модель Мерьем Узерли стала известной, благодаря роли Хюррем Султан в турецком сериале «Великолепный век».
Поклонники, увидев новое фото и видео с участием Мерьем, восхищаются ее красотой и неизменно называют ее Хюррем.
На этот раз Мерьем Узерли показала в микроблоге, как ее готовят к съемкам.
В кадре актрисе и модели визажист наносит макияж, работая специальной кисточкой.
«Фотосессия. Работа», - подписала кадры Мерьем Узерли.
Мерьем Узерли делают макияж перед съемками. Фото: соцсети
Поклонники тут же сделали комплименты своей любимице Мерьем Узерли. Они едва ли не рыдают, обращаясь к ней с просьбой вновь появиться на экране в роли Хюррем Султан.
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«Мерьем, ты как всегда невероятно красива, удачи тебе», «Желаю, чтобы ты продолжила играть роль Хюррем Султан, потому что я скучаю по твоему лицу в этом очень красивом фильме. Ты такая красивая, и с тобой мне хорошо», «Очень, очень милая моя султанша», - высказались в Сети.