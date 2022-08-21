«Хюррем, скучаем по твоему лицу»: поклонники разрыдались, увидев, как Мерьем Узерли гримируют для съемок

Поклонники тут же сделали комплименты своей любимице Мерьем Узерли. Они едва ли не рыдают, обращаясь к ней с просьбой вновь появиться на экране в роли Хюррем Султан.

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